Авиаперевозчики за последние дни вернули из-за рубежа около 44 тысяч украинцев

"Укрзализныця" совместно с польской железной дорогой назначила пять поездов, которые отправятся сегодня из Перемышля в Киев для вывоза украинцев из Польши.

Авиаперевозчики в период с 14 по 18 марта вернули около 44 тыс. украинцев из-за рубежа.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале. "С 14 по 18 марта авиаперевозчиками возвращено около 44 тыс. граждан. Возвращение нерегулярными рейсами из городов Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон", - сказано в инфографике, прикрепленной к посту министра.

Криклий также напомнил, что совместно с польской железной дорогой "Укрзализныця" назначила пять поездов, которые отправятся сегодня, 20 марта, из Перемышля в Киев для вывоза украинцев из Польши (2895 мест).

В свою очередь "Укрзализныця" готовит график курсирования специальных служебных поездов для подвоза сотрудников компании к месту работы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

18 марта Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную $4,16 млн, на обеспечение вывоза около 35,5 тыс. украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.

Авиакомпании SkyUP и «Международные авиалинии Украины» проведут ряд специальных рейсов для возвращения украинцев домой из 22 городов мира в связи с карантином из-за распространения коронавируса.