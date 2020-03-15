Из Италии сегодня эвакуируют 123 украинца и двух человек с разрешениями на жительство в Украине

Самолет прилетит в аэропорт «Борисполь» около в 22.30 - 23.00.

Сегодня специальный рейс SkyUp Airlines эвакуирует из Италии 123 украинца и двух человек, которые имеют разрешения на постоянное проживание в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, большинство людей - это пассажиры двух автобусов, которых словенские пограничники не пропустили из Италии.

«98 человек - это группа (людей) из двух автобусов, также к ним мы добавили 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии», - сказал он.

По словам министра, большинство эвакуированных - украинцы, а два человека имеют разрешения на постоянное проживание на территории Украины.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что самолет около часа назад приземлился в Италии.

Криклий заметил, что в настоящее время людей осматривают медики.

«Когда мы получим информацию, что нет потенциальных больных коронавирусом, люди будут направлены на борт. Будем их ориентировочно в половине одиннадцатого или в одиннадцать вечера встречать в аэропорту «Борисполь», где их так же осмотрят», - сказал министр.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Италию полетели два медицинских работника Украинского центра медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они обеспечены экспресс-тестами для проведения диагностики на наличие коронавирусной инфекции, термометрами для дистанционного измерения температуры тела.

«Сейчас происходит общение с итальянскими медиками, которые сказали, что перед посадкой на борт было проведено три вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди, поэтому все, кого мы привезем, будут без симптомов болезни, подтвержденными лабораторными исследованиями, которые свидетельствуют, что болезнь отсутствует. В то же время мы всем предложили заполнить добровольное согласие на самоизоляцию, поэтому все по прилету в домашних условиях проведут самоизоляцию», - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Словения закрыла границу с Италией для предотвращения распространения коронавируса.

Вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон", в которых находились около 120 украинцев, прибыли из Италии на словенскую границу, пограничники решили не пропускать автобусы в страну, и рекомендовали им возвращаться обратно в Италию.

По инициативе президента Владимира Зеленского правительство решило эвакуировать этих граждан. Сегодня в 16.00 из международного аэропорта «Борисполь» в аэропорт «Марко Поло» в Венеции вылетел самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines, которым их эвакуируют.