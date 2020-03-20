Возил в Австрию туристов: появились детали о житомирянине с коронавирусом

Инфицированный коронавирусом житель Житомира является работником туристической фирмы.

Житомирянин, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и находился за границей вместе с группой туристов.

Об этом сайту Житомир.инфо сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, передает корреспондент УНИАН.

По данным Сухомлина, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а возил за границу группу людей и вместе с ними возвращался обратно в самолете.

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Этот житомирянин является работником туристической фирмы и сопровождал туристическую группу.

В Житомире уже установили, от какой турфирмы ездил теперь уже больной на коронавирус человек. Сейчас правоохранители ищут тех, с кем он имел контакты.

Как сообщал УНИАН, житомирянин, у которого обнаружено коронавирусную инфекцию, отказался назвать имена и местонахождение двух родных, которые встречали его в аэропорту после возвращения из-за границы. По данным председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, эти люди — отец и сын инфицированного. Они могут быть инфицированными и представляют угрозу для окружающих. Этот житель Житомира кроме Австрии, побывал в Германии. До госпитализации больной находился дома в самоизоляции. Сейчас он находится в инфекционном отделении одной из житомирских больниц, рядом с его палатой выставлена охрана. По информации Житомирской ОГА, мужу 49 лет, он частный предприниматель.