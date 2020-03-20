В Минздраве допустили возможность продления карантина

Длительность карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Введенный в Украине карантин до 3 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может быть продлен. На это будет влиять эпидемиологическая ситуация в нашем государстве, а также в странах ЕС.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время выступления на ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы готовимся и рассматриваем возможный вариант продления карантина. Это не будет секретом. Если будет происходить такое же продолжение роста, карантин будет 100% удлинен", - сказал Ляшко.

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Он уточнил, что сейчас страна только перестраивается, а люди привыкают жить по новым правилам. Однако введенные правительством ограничения будут полезны только в случае их соблюдения. В противном случае, главный санитарный врач страны допускает внедрение более жестких карантинных мероприятий.

"И я бы не сказал, что мы уже так живем по новым правилам. Мы только начинаем внедрять карантин. Возможно, он еще будет более жестче в дальнейшем. И опять же, случаи регистрации на территории нашей стране. Да, есть распространение внутри страны. Поэтому нам надо мобилизироваться, чтобы получить результат от всех мероприятий, которые мы внедряем", - подытожил Ляшко.