В Киеве изучают возможность запуска метрополитена во время карантина

По словам заместителя мэра, если какая-то модель работы подземки будет наработана, то возможность ее внедрения будет зависеть от решения Кабмина.

В Киеве изучается возможность работы метрополитена во время ограничительных мер, введенных в столице для противодействия распространению коронавируса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Он отметил, что если какая-то модель работы метрополитена на этот период будет наработана, то возможность ее внедрения будет зависеть от решения Кабинета министров.

«В депутатском корпусе обсуждается возможность обращения в Кабинет министров по поводу изменений в работе метро. Речь идет о том, как может работать метро так, чтобы это как-то было соизмеримо с карантином. Модель еще в обсуждении, о ней рано говорить. Как только будет какая-то модель наработана, мы ее публично будем проговаривать, в том числе, со СМИ. Но решение принимать не Киевсовету. Мы можем иметь диалог с Кабинетом министров, но решение принимать исключительно центральной власти», - сказал Прокопив.

По его словам, для решения этого вопроса требуется время.

Также Прокопив отметил, что вопрос изучается с целью обеспечения бесперебойной работы важных предприятий города и государства в период ограничительно-карантинных мер. «Речь идет прежде всего о больницах, заводах медицинской отрасли, оборонной сфере. И эти люди должны каким-то образом попадать на свои рабочие места. Для этого местные власти должны обеспечить логистику. Мы прорабатываем все возможные варианты для того, чтобы стратегические предприятия работали бесперебойно», - подчеркнул Прокопив.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре до 3 апреля.

С 23:00 17 марта в столице закрыли метро, а начнет работать киевский метрополитен с 06:00 3 апреля.

По решению властей, городские перевозки в связи с карантином могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях.