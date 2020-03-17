Черниговский горсовет хотят перевести в онлайн-режим работы - зарплаты сотрудников планируют "перераспределить"

Мэр считает, что город экономически уже работает в чрезвычайном положении.

Черниговский горсовет нужно перевести в работу он-лайн и перераспределить зарплаты сотрудников. Как сообщает пресс-служба городского совета, об этом сегодня во время совещания заявил городской председатель Владислав Атрошенко.

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По его словам, в органах местного самоуправления, насколько возможно, надо перевести работу в онлайн. «По каждому управлению надо посмотреть, какое в связи с особым режимом работы количество людей будет необходимо и достаточно непосредственно в офисе и ограничиться этим. Заработные платы – будет перераспределение с людей, у которых уменьшится нагрузка, на тех, у кого она увеличится. Также будут находить инструменты для увеличения зарплат врачам, которые будут контактировать с опасной болезнью», - отметили в пресс-службе горсовета.

Управлению экономики совместно с управлением финансов поручено сделать расчет недопоступлений по всем видам местных налогов из расчета на месяц, учитывая ситуацию.

«Сегодня мы не знаем и не можем прогнозировать общего срока карантина. Хотелось бы верить, что мы за два месяца справимся. Поэтому нам нужны прогнозы недополучения местных налогов и того, какие будут приняты компенсаторные меры со стороны государства. Поэтому я бы сейчас приостановил все закупки по бюджету развития, всю закупку за бюджетные средства оборудования, кроме медицинского. И очевидно, что мы публично должны будем об этом сообщить представителям бизнеса», - заявил Атрошенко.

Также городская власть будет прорабатывать вероятность цепной реакции неплатежей. Ведь, если люди пойдут за свой счет по домам – им будет вообще нечем платить

По мнению Атрошенко, город экономически будет находиться в режиме чрезвычайного положения. Городской голова выразил надежду, что государством будет наработан механизм компенсаторных мер. Если их не будет – местное самоуправление должно за счет уменьшения расходов развития, уменьшения всех затрат обеспечить жизнедеятельность города самостоятельно.

«Те меры, которые принимаются, являются своевременными, но чрезвычайно болезненными. В первую очередь, для экономики. Но они необходимы», - подчеркнул Атрошенко.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса введены ограничительные меры. 16 марта Правительство закрыло пассажирское сообщение между городами и прекратил работу метро.