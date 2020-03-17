Полупустые полки и наплыв покупателей: что происходит в супермаркетах Киева (фоторепортаж)

В некоторых супермаркетах наблюдается дефицит такой продукции, как туалетная бумага, крупы и мучные изделия.

В связи с введением карантина и других ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения опасного коронавируса нового типа многие киевляне ринулись в супермаркеты пополнять запасы провизии, бытовой химии и средств гигиены.

Читайте такжеКиев увяз в пробках, несмотря на карантинВ результате в некоторых супермаркетах после наплыва покупателей наблюдается дефицит такой продукции, как туалетная бумага, крупы, мучные изделия и прочее.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 – летальный (у 71-летней женщины из Житомирской области).

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек.

В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.