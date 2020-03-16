КГГА: ограничения передвижения людей между Киевом и другими городами имеют рекомендательный характер

Также рекомендательный характер имеет ограничение пребывания людей в общественных местах без крайней нужды.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявляет, что ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами носит рекомендательный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Что касается ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, а также пребывание в общественных местах без крайней необходимости - имеют исключительно рекомендательный характер», - заявил он.

По словам Поворознюка, учитывая то, что будет закрыта большая часть развлекательных и торговых заведений, это сдержит поток людей.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и т.д.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как отметил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; заведений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.