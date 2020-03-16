Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммуналку – Минсоцполитики

Соответствующие задачи уже переданы органам исполнительной власти для организации такой работы.

Социальные работники окажут помощь в оплате коммунальных услуг одиноким гражданам Украины, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах социальной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавируса в стране.

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«Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах, помощь по оплате коммунальных услуг предоставят социальные работники, которые оказывают соответствующие услуги таким гражданам. Министерство социальной политики уже передало соответствующие задания органам исполнительной власти и органам местного самоуправления для организации такой работы», - подчеркнул Музыченко.

Также он обратился к украинцам с просьбой помочь своим близким пожилого возраста с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

«Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и «Укрпошты», или сделать это за них. Не оставляйте без внимания ваших родных пожилого возраста, интересуйтесь их самочувствием и состоянием здоровья», - отметил замминистра.

Музыченко напомнил, что для оплаты коммунальных услуг необязательно лично посещать отделения банков и «Укрпошты», создавая очереди и скопления людей, так как сделать это можно дистанционно, используя личные кабинеты и интернет-банкинг.

Также замминистра подчеркнул, что выплаты пенсий и других социальных выплат проводятся согласно утвержденному графику.

«На сегодня около 2/3 получателей пенсий и социальной помощи получают их с помощью перевода на банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в механизмах получения и сроках нет. При этом почти треть получателей пенсий и социальной помощи, особенно маломобильной категории, получает их через «Укрпошту» путем доставки непосредственно домой. На данный момент такие выплаты также осуществляются соответственно с утвержденными графиками, сотрудники «Укрпошты» работают в обычном режиме», - сказал Музыченко.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» во время карантина будет работать в обычном режиме. Компания продолжит доставлять пенсии и денежные выплаты, а также предоставит пенсионерам возможность оплачивать коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости.

Банковская система Украины также продолжит работу в обычном режиме.