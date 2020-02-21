Смена загранпаспорта после смены фамилии: что стоит знать

Сменить загранпаспорт надо в месячный срок, чтобы во время запланированного путешествия не возникло трудностей.

Надо ли менять загранпаспорт после смены фамилии? В Украине смена фамилии после вступления в брак является делом добровольным. То же касается других случаев. Например, если вам не нравится ваша нынешняя фамилия, или вы хотите взять фамилию кого-то из членов семьи.

Однако, если же вы решились на изменения, стоит в месячный срок позаботиться и о других документах, кроме паспорта гражданина, в частности о загранпаспорте, чтобы во время запланированного путешествия не возникло трудностей.

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Надо ли менять загранпаспорт после смены фамилии в Украине

При смене фамилии в течение месяца надо сменить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, страховой полис и банковские реквизиты.

Конечно же, приоритетом должен быть внутренний паспорт.

После оформления документов о заключении брака в загсе даже ставят отметку о необходимости заменить документы в течение месяца после регистрации брака. В то же время эта процедура не касается ID-карточек.

В случае пропуска срока, предоставленного для обмена, законодательством предусмотрен штраф.

Сколько действует загранпаспорт при смене фамилии в Украине, зависит от того, когда его вам выдадут. Согласно закону, заграничный паспорт при смене фамилии выдается на 10 лет. То есть, вы можете спокойно пользоваться им все эти годы, особо не переживая за повторение бюрократической процедуры.

Как заменить загранпаспорт при смене фамилии

Чтобы заменить загранпаспорт при смене фамилии, поскольку со старым прозвищем он действующий только месяц, надо принести в миграционную службу следующие документы: новый внутренний паспорт, старый заграничный паспорт, идентификационный код и написать на месте заявление-анкету.

Кроме того, сразу после смены внутреннего паспорта в пограничную службу направляется информация о недействительности теперь уже старого заграничного паспорта.