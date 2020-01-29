"На уроке они не нужны": автор идеи об ограничении на гаджеты в школах объяснил свою позицию

Нардеп объяснил, что побудило его разработать подобный законопроект.

Автор законопроекта об ограничении на смартфоны в школах, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко разъяснил, что предлагает изымать гаджеты только на время урока.

О деталях своей законодательной инициативе, которая уже спровоцировала активную дискуссию в социальных сетях, Гончаренко рассказал «Обозревателю».

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Нардеп объяснил, что побудило его разработать подобный документ: "Дети, к сожалению, довольно часто во время уроков занимаются не обучением, а сидят в телефонах. У меня у самого двое сыновей. К сожалению, такая проблема есть. И, думаю, во многих украинских семьях".

Кроме того, по его мнению, запрет на использование смартфонов во время уроков поможет ограничить проявления биллинга в школах. Однако депутат не уточнил, как именно эти явления связаны.

Гончаренко также отметил, что, согласно его законопроекту, способ "изъятия" у школьников гаджетов будет определять администрация учебного заведения совместно с родительским комитетом.

"Я вижу это так: ученики приходят в школу и есть шкафчик, куда они складыывают мобильные телефоны. Закончился урок – они вышли, взяли его из шкафа. Пожалуйста, пусть звонят родителям, смотрят, что им интересно. Это перерыв, их личное время. Начинается урок – смартфон абсолютно там не нужен", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 января народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, и не создавать препятствий для получения образования другими соискателями образования (№279).