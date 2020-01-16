Подозреваемую в коррупции главу одесской налоговой арестовали с возможностью внесения залога

Суд поместил Наталью Чеботареву под стражу сроком до 2 марта.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Так, суд поместил подозреваемую под стражу сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысячи гривень залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской Государственной налоговой службы Наталью Чеботареву за попытку подкупа работника прокуратуры.

Чиновницу уличили в предложении и даче 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.