Суд оставил подозреваемую в причастности к убийству Шеремета врача Кузьменко под стражей

Своим решением суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева от 13 декабря о содержании Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия из трех судей. Своим решением суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева от 13 декабря о содержании Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Присутствующие в зале встретили соответствующее решение коллегии криками "Позор".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко,Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, - за подозрения в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.