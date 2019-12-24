Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко (видео)

Коллегия судей объявила перерыв, что обсудить ходатайство адвоката о том, чтобы выпустить Кузьменко из "клетки" на время судебного заседания.

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко на решение Печерского райсуда Киева о содержании ее под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, поддержать Кузьменко в суд пришли около ста человек, однако в зал судебных заседаний удалось зайти только нескольким десяткам из них.

Адвокат подозреваемого просил суд выпустить Кузьменко из «клетки», чтобы было легче общаться во время судебного процесса.

Начальник судебного конвоя заявил председательствующему судье, что не сможет гарантировать порядок в случае повторения ситуации, которая произошла 20 декабря, когда рассмотрение апелляции так и не состоялось.

Учитывая это, суд попросил всех, кроме сторон, поручителей и журналистов, выйти из зала суда, а начальника конвоя - обеспечить дополнительное количество членов конвоя.

Председательствующий судья объявил 5-минутный перерыв для обсуждения решения по ходатайству адвоката. Суд удовлетворил ходатайство адвоката частично.

«На время предоставления объяснений по делу, а также возможного исследования доказательств обеспечить присутствие подозреваемой возле адвоката», - отметил судья.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.