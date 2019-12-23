Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко под стражей

Решение было оглашено под возгласы собравшихся: «Позор!».

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда вынесла определение, которым отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко избрать ночной домашний арест в качестве меры пресечения или же вообще не избирать никакой меры пресечения и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Антоненко будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Решение было оглашено под возгласы собравшихся: «Позор!».

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После объявления решения в суде не было нарушений общественного порядка, попыток блокирования суда, как это было в случае с переносом судебного заседания относительно меры пресечения другой подозреваемой - врачу Юлии Кузьменко. Сейчас ситуация под судом спокойная.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лисса»), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, отказаться давать показания или пояснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

Одни из адвокатов просил Киевский апелляционный суд избрать Антоненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, другой защитник предлагал вообще не избирать Антоненко никакой меры пресечения.