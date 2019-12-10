Трагедия в одесском колледже: имело средства на систему пожарной безопасности

За обучение на контрактной основе платили родители более 600 учащихся. Правоохранители выясняют, расходовались ли эти средства по назначению.

Руководство одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел масштабный пожар, располагало финансами на обустройство системы пожарной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он отметил, что в колледже обучалось более 600 учеников на платной основе, родители которых платили от 10 до 14 тыс. грн в год за обучение.

«Поэтому в колледже были деньги на нормальное обеспечение безопасности детей. И следствие должно дать оценку действиям руководства колледжа – использовались ли деньги должным образом, использовались ли по назначению…», - заявил начальник главка.

По его словам, никакого сигнала оповещения на соответствующий пульт не поступало, а «система» (противопожарная) работала на «застарелой кнопке».

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела, столько же – в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горевшего колледжа.

Сегодня стало известно, что подозрение предъявлено директору колледжа.