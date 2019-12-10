Гендерное равенство: первая леди инициирует присоединение Украины к «Партнерству Биарриц» (фото, видео)

Елена Зеленская призвала объединить усилия и проводить политику равных возможностей на всех уровнях власти в сотрудничестве с гражданским обществом и международными партнерами.

Первая леди Украины стала гостьей двухдневного мероприятия, которое уже третий раз проходит в Украине – Украинский женский конгресс. Среди спикеров мероприятия есть немало политиков, бизнесменов, общественных деятелей, в частности и Елена Зеленская, которая 10 декабря открыла конгресс и обратилась к гостям с приветственным словом.

В частности, жена президента инициирует присоединение Украины к «Партнерству Биарриц» по утверждению гендерного равенства.

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Об этом первая леди заявила в своей речи на третьем Украинском женском конгрессе и выступила с соответствующим призывом к президенту и Кабинету Министров Украины, передает пресс-служба ОП.

«Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства», – подчеркнула супруга президента.

«Партнерство Биарриц» было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в г. Биарриц (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Цель инициативы – ужесточить ответственность «Большой семерки» и консолидировать усилия других государств по достижению гендерного равенства.

Во время своего обращения к участникам конгресса Елена Зеленская обратила внимание на положительные изменения, которые уже произошли для улучшения положения женщин в украинском обществе. Среди них – признание приоритета гендерной политики на правительственном уровне, отмены запрета для женщин занимать ряд профессий, в частности в сфере безопасности и обороны, принятие национального законодательства по противодействию домашнему насилию.

«Это весомые шаги. Однако нам есть к чему стремиться. Мы – европейская страна, которая соблюдает принципы равенства и считает их своей ценностью. И сегодня я хочу инициировать присоединение Украины к «Партнерству Биарриц» по утверждению гендерного равенства, которое позволит мобилизовать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей», – отметила Елена Зеленская.

Следуя примеру Франции, Германии, США, Канады и других стран, которые уже являются участниками «Партнерства Биарриц», Украина должна взять на себя обязательства относительно противодействия насилию, обеспечение доступа к инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию, расширение экономических возможностей женщин и обеспечению их полноценного участия в политической и общественной жизни.

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«Прежде всего мы говорим о будущем украинцев и украинок, о семьях, которым должно быть комфортно совмещать карьеру с личной жизнью, о необходимости создания дружественного к детям общества с соответствующей инклюзивной инфраструктурой, комнатами семьи и ребенка. Безбарьерное пространство – это, кроме того, обеспечение достойных условий жизни для людей с инвалидностью, где гендерная составляющая также должна быть учтена», – подчеркнула первая леди.

Наконец-то жена президента призвала собравшихся объединить усилия и проводить политику равных возможностей на всех уровнях власти в сотрудничестве с гражданским обществом и международными партнерами и поблагодарила всех, кто защищает идеи гендерного равенства и продолжает шаг за шагом развивать Украину равных возможностей.