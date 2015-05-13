Новшество МВД обяжет владельцев машин оплачивать штрафы за всех, кто был за рулем их авто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект.

Он пояснил, что законопроект о внесении изменений в ряд законов для обеспечения безопасности дорожного движения предусматривает автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а ответственность за такие нарушения несет владелец транспортного средства, даже если не он был за рулем в момент совершения нарушения.

“Если владелец автомобиля отдал авто своему товарищу, и владельцу пришло “письмо счастья” (протокол о нарушении правил дорожного движения и постановление о наложении штрафа после фиксации нарушения автоматическими системами — УНИАН), то владелец имеет право переадресовать регрессом этот штраф тому, кто совершил нарушение”, - сказал Аваков.

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Также, отвечая на вопрос журналистов, как принцип регресса согласуется с принципом индивидуальной ответственности, закрепленным в Конституции, Аваков отметил: “Когда я был в эмиграции в Италии, меня неоднократно штрафовали именно таким образом: в компанию, которая давала мне автомобиль, регулярно приходили штрафы, а компания передавала их мне. Я брал и платил штрафы”.

Кроме того, Аваков прогнозирует, что после введения автофиксации нарушений ПДД украинские суды не столкнутся с судебными исками.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении 4 законопроекта, касающиеся реформирования правоохранительной системы: “О национальной полиции”, “Об органах внутренних дел”, “О сервисных услугах и сервисных центрах МВД” и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.