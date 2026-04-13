Самый полезный хлеб для сэндвичей: диетологи объяснили, как не ошибиться в выборе

Следует обращать внимание на содержание клетчатки и отсутствие лишних добавок.

При широком ассортименте хлеба может быть сложно определиться, какую буханку выбрать для сэндвичей. Действительно, не все виды хлеба для сэндвичей одинаковы с точки зрения пользы для здоровья. Некоторые из них богаты цельными пищевыми ингредиентами и содержат разнообразные питательные вещества, тогда как другие могут содержать добавки, консерванты, добавленный сахар и чрезвычайно высокий уровень натрия, пишет Real Simple.

"Ингредиенты и методы приготовления имеют решающее значение при выборе хлеба", – говорит Бриттани Браун, диетолог и владелица Feeding Babies Nourishing Souls в Новой Шотландии, Канада.

С помощью диетологов можно выбрать самый полезный хлеб для сэндвичей, который стоит искать во время вашего следующего похода в продуктовый магазин.

Видео дня

"Когда дело доходит до того, чтобы классифицировать хлеб как полезный или нет, калории не рассказывают всей истории. Чтобы выбрать более здоровый хлеб, я бы обращала внимание на клетчатку и низкое содержание добавленного сахара", – делится Кейтлин Гиппли, магистр педагогики, сертифицированный нутрициолог и врач-ортопед, преподаватель по вопросам диабета в Кливленде, штат Огайо.

Она часто выбирает хлеб, содержащий не менее трех граммов клетчатки, чтобы повысить чувство сытости. Кроме того, этот сложный углевод обладает встроенным регулятором уровня сахара в крови и благотворно влияет на пищеварение. Гиппли также отмечает, что "меньше добавленного сахара означает меньше энергетических сбоев, меньше тяги к еде и меньший риск воспаления и набора веса".

Между тем Браун отдает предпочтение хлебу для сэндвичей с минимальным количеством ингредиентов. "Помните, что для приготовления хлеба вам на самом деле нужны только зерно, вода, соль, а иногда и дрожжи; все остальное может быть лишним добавлением", – объясняет она. Большинство загадочных ингредиентов, таких как добавки, консерванты и красители, также не имеют доказательств, необходимых для понимания их долгосрочной пользы для здоровья.

"Самый полезный хлеб – это тот, который помогает вам достичь ваших общих целей в отношении здоровья", – добавляет Алексис Лоу, диетолог-нутрициолог, сертифицированный диетолог в Top Nutrition Coaching, объясняя, что некоторым людям может потребоваться меньшее количество калорий, тогда как другие могут стремиться максимизировать потребление клетчатки или минимизировать потребление натрия, выбирая хлеб. Стремление к уровню натрия менее 200 миллиграммов на порцию – это отличное правило, чтобы избежать перебора с этим минералом, который может повысить кровяное давление при чрезмерном потреблении в течение длительного времени.

Самый полезный хлеб для сэндвичей

Все трое диетологов согласны, что лучшим выбором для сэндвичей является 100-процентный пророщенный цельнозерновой хлеб.

"100-процентный цельнозерновой хлеб – отличный вариант, поскольку он содержит большое количество питательных веществ (таких как витамины группы В и минералы, например железо, цинк, калий, магний, селен и фосфор) и клетчатку. Он содержит все три слоя зерна – зародыш, отруби и эндосперм – что повышает содержание клетчатки по сравнению с белым хлебом", – объясняет Ло. Кроме того, у него также более низкий гликемический индекс, чем у белого хлеба, что приводит к менее резким скачкам и падениям уровня сахара (и энергии) в крови. Употребление цельного зерна (включая хлеб) связано с более низким риском хронических заболеваний.

Что касается пророщенных зерен, Браун отмечает, что "пророщенные зерна достигают пика своей питательной ценности", поэтому этот хлеб содержит больше белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот, чем обычный белый или цельнозерновой хлеб". Это приводит к более сытному, питательному хлебу, который также помогает уменьшить воспаление. Кроме того, пророщенный хлеб, как правило, имеет более низкое содержание глютена для тех, кто чувствителен к пшеничному белку.

"Этот вид хлеба также обычно доступен и продается в большинстве магазинов, часто его предлагают торговые марки, чтобы сделать его более доступным", – добавляет Ло.

Однако важно не обманывать себя определенными брендами "пшеничного" хлеба. "Как ни странно, многие виды "пшеничного хлеба", которые кажутся полезными, не содержат клетчатки и содержат больше добавленного сахара, чем можно было бы ожидать", – делится Гипли. Чтобы избежать этого, ищите на пшеничном хлебе пометки "100 процентов" или "цельнозерновой" и обязательно проверяйте список ингредиентов.

Как цельнозерновой хлеб влияет на организм

Напомним, что цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки. Она питает полезные бактерии в кишечнике, которые помогают расщеплять пищу, поддерживать иммунную систему и даже играть определенную роль в настроении и здоровье мозга. Такой хлеб содержит не только клетчатку, но и питательные вещества, необходимые вашему организму, хотя их точное количество может отличаться в зависимости от вида.

