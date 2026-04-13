13 апреля погода в Украине начнет наконец улучшаться

С началом новой рабочей недели, 13 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. В больщшинстве областей еще пройдут небольшие ожди, но на западе уже станет сухо. Температура тоже повысится до +10°...+13°, а на востоке - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +12°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
- В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
- В Тернополе 13 апреля ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, небольшой дождь.
- В Одессе 13 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+13°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +13°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +14°.
13 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды
13 апреля - Вход Господень в Иерусалим. По приметам, если день теплый, то будет хороший урожай фруктов.