13 апреля погода в Украине начнет наконец улучшаться

Сегодня температура немного повысится по всей стране, а на западе уже будет сухо.

С началом новой рабочей недели, 13 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. В больщшинстве областей еще пройдут небольшие ожди, но на западе уже станет сухо. Температура тоже повысится до +10°...+13°, а на востоке - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +12°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Тернополе 13 апреля ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 13 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +14°.

13 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

13 апреля - Вход Господень в Иерусалим. По приметам, если день теплый, то будет хороший урожай фруктов.

