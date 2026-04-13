Трамп и 'окончательное предложение': почему такие заявления не означают конец переговоров

Этот термин президент США сначала использовал в отношении Украины, Китая, Северной Кореи, а теперь и Ирана.

Когда президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение называют что-то "окончательным или лучшим предложением", это звучит как слова в казино Лас-Вегаса: "это ваш последний шанс удвоить ставку", перед тем как дилер снова перетасует колоду. Об этом пишет NDTV.

"Это должно звучать решительно, даже необратимо, однако те, кто следил за его переговорами на протяжении многих лет, научились относиться к этому с осторожностью", - подчеркивают в издании.

В частности, в воскресенье, после того как переговоры в Исламабаде не привели к соглашению с Ираном, вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал эту фразу от имени Трампа.

"Соединенным Штатам и Ирану не удалось заключить соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке. Не произошло немедленного возобновления боевых действий, и регион держался за надежду, что хрупкое перемирие устоит", - напомнили в материале.

Такая встреча стала переговорами на самом высоком уровне между двумя сторонами со времен исламской революции в Иране 1979 года. Поэтому снова возникает вопрос: когда Трамп или его администрация называют что-то "окончательным и лучшим предложением", насколько оно на самом деле окончательно?

"Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением, методом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы", - заявил Вэнс.

Также во время мирных переговоров вице-президент США звонил Трампу около 10 раз. В то же время американский лидер поручил участникам переговоров "приехать сюда с доброй волей и приложить максимум усилий, чтобы заключить соглашение".

"Многие СМИ сообщали, что он поддержал или одобрил это предложение. Ни в одной прямой цитате самого Трампа не использовались слова "окончательное предложение" или "лучшее предложение". Отдельно он сказал журналистам, что соглашение "ничего не меняет" для Соединенных Штатов, поскольку "мы полностью победили эту страну", - отметили в публикации.

В издании подчеркнули, что это не первый раз, когда такие заявления появляются в переговорах Трампа. В частности, он использовал фразу "окончательное предложение" ранее во время переговоров с Северной Кореей, Китаем и неоднократно с Украиной.

Известно, что 22 апреля 2025 года в предложении США, представленном украинским чиновникам в Париже, было прямо указано в самом документе, что это "окончательное предложение" американского президента.

"Текст требовал значительных уступок со стороны Украины, в частности признания российского контроля над Крымом и частями Донбасса. Трамп лично не употреблял это выражение ни в одной из доступных цитат или стенограмм того периода. Белый дом отметил, что готов отказаться от переговоров, если предложение не будет принято", - напомнили в NDTV.

В то же время в отчете Axios от 22 апреля 2025 года приведен один из ближайших примеров использования этого выражения самим Трампом:

"Я бы сказал, что это окончательное предложение, но если они предложат другое предложение, которое мне понравится, мы его рассмотрим".

По словам журналистов, "окончательное предложение" заключалось в том, чтобы Украина приняла российскую оккупацию для достижения прочного мира.

Поэтому использование Трампом термина "окончательное предложение" означает, что оно на самом деле таковым не является. В случае с Украиной документ, обозначенный таким образом в апреле 2025 года, был отозван самим Трампом в ноябре того же года, когда он сказал журналистам, что это "не мое окончательное предложение".

"Во время беседы с журналистами у Белого дома Трампа спросили, является ли 28-пунктное предложение США по прекращению войны между Россией и Украиной его окончательным предложением. Он ответил: "Нет, это не мое окончательное предложение". Он добавил, что мир должен был наступить "еще давно" и что "так или иначе, мы должны положить этому конец", - добавили в NDTV.

Ранее Bloomberg писал, что гнев Трампа в адрес Европы имеет свои положительные стороны. Как отмечает издание, администрация президента США решила, что такие лидеры, как британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон, станут идеальными козлами отпущения, чтобы отвлечь внимание от того, что США стратегически унизили, а Иран укрепил свои позиции, несмотря на военные потери и разрушенную инфраструктуру.

Также Трамп пригрозил уничтожить всю энергетику Ирана. Он считает, что страна обязательно вернется за стол переговоров.

"Я предвижу, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... Я хочу получить все... У них нет козырей", - заверил американский лидер.

