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На Харьковщине – взрывы на военном арсенале (фото)

15:27, 15 ноября 2019
Общество
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Слышкть взрывы местные жители начали в обед / facebook.com/suspilne.kharkiv

Об этом сообщает UA:Харьков в Facebook.

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Слышать взрывы местные жители начали в обед.

В ГСЧС факт взрывов подтвердили. По информации районной службы спасателей, разлет осколков – 20-30 метров, горит трава. Эвакуацию пока не проводят.

Причины сейчас устанавливаются.

Напомним, 13 ноября в Винницкой области на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ вспыхнул пожар.

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Теги: #новости Украины#арсенал#взрывыпогода в Харькове