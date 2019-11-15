На Харьковщине – взрывы на военном арсенале (фото)

Эвакуацию местного населения пока не проводят.

На территории военного арсенала в Харьковской области происходят одиночные взрывы. Об этом сообщает UA:Харьков в Facebook. Читайте такжеПожар на военном составит в Гайсине: ГБР назвало версии (видео) Слышать взрывы местные жители начали в обед. В ГСЧС факт взрывов подтвердили. По информации районной службы спасателей, разлет осколков – 20-30 метров, горит трава. Эвакуацию пока не проводят. Причины сейчас устанавливаются. Напомним, 13 ноября в Винницкой области на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ вспыхнул пожар.

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