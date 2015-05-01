Сегодня в Украине отмечают Первомай

Этот день впервые «отметился» в истории 1 мая 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Тем временем, сегодня в центральной части Киева будут проводиться детские мероприятия, а не шествия коммунистов и ветеранов.

Как заявил заместитель начальника ГУ МВД в Киеве Игорь Коваленко, "центральная часть – Крещатик и Майдан Независимости – будут отведены детям", – сказал он, добавив, что для детей будут проводиться культурные мероприятия, в частности, различные мастер-классы.

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Всего поступили три масштабных заявки на проведение массовых акций в столице 1 мая – от КПУ и Организации совета ветеранов в центральной части и от независимых профсоюзов.

Организация ветеранов Украины планирует провести митинг возле Национального музея истории Великой Отечественной войны. Предусмотрено участие 5 тыс. лиц.

Объединения профсоюзов, организации профсоюзов в Киеве "Киевский городской совет профсоюзов" хотят провести 1 мая на Трухановом острове форум профсоюзного актива. Предполагается участие 1,5 тыс. лиц.

А вот коммунистам, которые хотели провести 6-тысячную демонстрацию на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской, запретили акцию. Позже КПУ сообщила, что проведет празднование 1 мая возле мемориального комплекса "Музей Великой Отечественной войны". Однако Министерство культуры официально отказало Департаменту общественных коммуникаций КГГА в согласовании проведения акции коммунистов возле музея ВОВ.