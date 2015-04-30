Коммунистам запретили праздновать 1 мая на территории Музея ВОВ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Минкультуры отказало КГГА в предоставлении такого согласования, поскольку это противоречит Закону «О музеях и музейном деле». Статья 11 этого закона определяет, что музейная территория – это территория, отведенная для музея, относится к землям историко-культурного назначения. На этой территории и в музейных зданиях (сооружениях) запрещается деятельность, которая противоречит его функциональному назначению или может негативно влиять на состояние хранения музейного собрания, и другая деятельность, несовместимая с деятельностью музея как заведения культуры.

Соответственно, 1 мая Музей истории ВОВ примет посетителей и будет готовиться к проведению официальных государственных мероприятий 8-9 мая, которые состоятся с участием первых лиц страны.

«Если разрешать коммунистам с красными флагами собираться в центре Киева, то зачем было голосовать за законы о декоммунизации общества», - прокомментировал решение вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко.

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«Вместе с тем 8-9 мая музей с большой благодарностью гостеприимно встретит всех ветеранов по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы», - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей.

В комментарии УНИАН лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что коммунисты в Киеве начнут празднование 1 мая возле мемориального комплекса «Музей Великой Отечественной войны».