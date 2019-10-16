Жителей Закарпатья массово свозили в Венгрию на выборы - СМИ

За должности городских и сельских голов соревновались преимущественно представители венгерской проправительственной партии Fidesz и кандидаты от оппозиции.

На местные выборы в Венгрию, которые состоялись в воскресенье 13 октября, массово свозили жителей Закарпатья.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Оказалось, что это лица с двойным украинско-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, но там не проживают.

«В некоторых селах чуть не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпалад, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилось за один день чуть ли не вдвое», - говорится в сообщении.

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"Деревня (Кишпалад – УНИАН) восстала против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!" – цитирует венгерский портал независимого кандидата Норберта Абри.

По словам Абри, большая группа местных жителей дежурит возле избирательного участка и не допускает двойных граждан, которых туда якобы «привозят» из Украины.

Полиция области Саболч-Сатмар-Берег отреагировала на замечание журналистов: "Полиция приняла меры против водителя легкового автомобиля, который ждал перед зданием избирательного участка. Водитель получил предупреждение".

С 2010 года количество жителей, которые принимают участие в выборах, в Кишпаладе увеличилось вдвое, говорится в материале RTL. Одна местная женщина сообщила, что двойные граждане оказались прописанными в ее доме, но она об этом ничего не знала.

В общем речь шла о почти 200 человек, которые, по словам местных, приехали голосовать в деревню.

Венгерский сайт Index также сообщил о том, что местные кричали прибывшим в лицо: "Вон отсюда! Не вам решать, кто станет мэром!"

На выборах в Кишпаладе победил сын бывшего городского главы, кандидат от правящей Fidesz-KDNP.

Напомним, что подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на парламентских выборах в Венгрии весной 2018 года.