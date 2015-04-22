Расследование событий 2 мая в Одессе проходило по трем направлениям

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель генерального прокурора Владимир Гузырь. По его словам, первое из направлений - служебная халатность заместителя начальника Главного управления МВД в Одесской области Дмитрия Фучеджи, который не обеспечил надлежащей охраны порядка, что привело к массовым беспорядкам, а также освобождения из-под стражи определенного количества задержанных. "Это лицо привлекается к уголовной ответственности, но сейчас объявлено в розыск и по данным следствия находится на территории непризнанной Приднестровской республики", - сказал Владимир Гузырь.

Читайте такжеВ Одесе СБУ задержала "антимайдановца", причастного к событиям 2 мая (фото)

Также к ответственности привлекаются трое сотрудников органов внутренних дел, уголовное производство в отношении которых уже находится в суде.

По второму направлению - установлены участники массовых беспорядков (22 человека), 11 из которых находятся под стражей, остальные объявлены в розыск. Одно производство в отношении подозреваемого лица закрыто в связи с его смертью.

Отвечая на уточняющий вопрос, Владимир Гузырь отметил, что среди подозреваемых в массовых беспорядках, 3 лица являются представителями Евромайдана, остальные - так называемого Антимайдана.

По словам Владимира Гузыра, также расследуется и в ближайшее время будет направлено в суд уголовное производство относительно служебной халатности сотрудников местного управления ГСЧС, которые отреагировали на пожар несвоевременно, Кроме того, у них отсутствовали средства спасения людей в таких условиях, которые возникли в Доме профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийских граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов начался пожар, который привел к гибели людей. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48 человек.