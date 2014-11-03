В Одессе будут судить экс-милиционеров, которые освободили подозреваемых в беспорядках 2 мая

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении трех бывших сотрудников Главного управления МВД в Одесской области, которые незаконно освободили из-под стражи подозреваемых в совершении массовых беспорядков в Одессе 2 мая.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, уточнив, что эти экс-чиновники обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

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По данным ГПУ, в ходе досудебного расследования установлено, что бывший начальник Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области 4 мая 2014 года из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям допустил проникновение на территорию Одесского горуправления милиции группы митингующих лиц и блокирование изолятора временного содержания, что причинило материальный ущерб государству.

В дальнейшем указанное лицо, превысив свои служебные полномочия, дало незаконное указание подчиненным работникам - начальнику изолятора временного содержания ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области и инспектору - дежурному этого же ИВС, на основании которого ими были незаконно освобождены из изолятора 63 человека, задержанные по подозрению в совершении 2 мая массовых беспорядков в городе Одессе.

По результатам предварительного расследования указанным лицам сообщено о подозрении в совершении вышеупомянутых уголовных правонарушений.

После ознакомления с материалами уголовного производства 29 октября этого года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая погибло 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

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Через несколько дней правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также несколько сотрудников милиции.

При этом в причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая подозревали Дмитрия Фучеджи, который был заместителем руководителя милиции Одесской области по общественной безопасности и лично находился в центре Одессы 2 мая во время жестоких столкновений. Также он исполнял обязанности начальника областного УВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов.

Фучеджи сбежал из Украины и был объявлен в розыск.