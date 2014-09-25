МВД завершило расследование дела по факту беспорядков в Одессе 2 мая

Об этом сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк. По его словам, материалы в отношении 23 лиц - организаторов и активных участников беспорядков – направят в суд после того, как они и их адвокаты закончат ознакомление с документами досудебного следствия. Еще 9 подозреваемых по этому делу правоохранительные органы продолжают разыскивать.

Читайте такжеЗа совершение массовых беспорядков в Одессе арестовали полсотни людей Зорян Шкиряк напомнил, что в результате пожара 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, более 250 получили телесные повреждения, в том числе во время массовых беспорядков.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Кроме того, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48.