Бойцы "Азова" в шутливом видео подняли американский флаг над Широкино

Бойцы полка "Азов" сняли шутливое видео, в котором в образе американских военных Томаса Миллера и Эштона Катчера (имя популярного голливудского актера - ред.) передали привет главному рупору Кремля, телеведущему Дмитрию Киселеву.

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"Это видео мы сделали специально для Дмитрия Киселева. Привет, Дмитрий. И ребята, вы должны знать: нет водке, нет России. Только кока-кола, только Барак Обама", - отметили бойцы.

В конце видео украинские военные подняли над домом в районе поселка Широкино американский флаг.

Бойцы полка "Азов" сняли шутливое видео для главного рупора Кремля ведущего Дмитрия Киселева и подняли флаг США в Ш... Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 3 апреля 2015 г.