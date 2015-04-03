Бойцы "Азова" в шутливом видео подняли американский флаг над Широкино
16:24, 03 апреля 2015Общество
5855
Силовики с забавным акцентом передали привет Киселеву и под гимн США подняли флаг над домом.
Украинские военные в образе американцев / скриншот
Бойцы полка "Азов" сняли шутливое видео, в котором в образе американских военных Томаса Миллера и Эштона Катчера (имя популярного голливудского актера - ред.) передали привет главному рупору Кремля, телеведущему Дмитрию Киселеву.
Читайте такжеАваков анонсировал дату прибытия американских инструкторов в Украину
"Это видео мы сделали специально для Дмитрия Киселева. Привет, Дмитрий. И ребята, вы должны знать: нет водке, нет России. Только кока-кола, только Барак Обама", - отметили бойцы.
В конце видео украинские военные подняли над домом в районе поселка Широкино американский флаг.
Бойцы полка "Азов" сняли шутливое видео для главного рупора Кремля ведущего Дмитрия Киселева и подняли флаг США в Ш...Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 3 апреля 2015 г.
Как ранее сообщал УНИАН, Молдова объявила персонами нон грата Дмитрия Киселева и автора фильма о Крыме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter