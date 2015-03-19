Молдова объявила персонами нон грата Дмитрия Киселева и автора фильма про Крым

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Молдовы Алина Мерлич, сообщают Подробности

"Это решение принято накануне Бюро по миграции и убежищу (БМУ), которое регламентирует пребывание иностранных граждан на территории Молдавии. Решение принято по письменному запросу, которое поступило в Бюро. Я не уполномочена давать другие комментарии по этому делу. Лица, которым запрещен въезд в Молдавию, вправе обратиться в БМУ, чтобы получить все необходимые разъяснения", - сказала Мерлич.

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Накануне в Кишиневе была отменена презентация российского фильма "Крым. Путь на Родину", в которой, посредством телемоста, планировалось участие Андрея Кондрашова и Дмитрия Киселева. В первоначальном приглашении на презентацию, которая должна было состояться в молдавском филиале агентства "Россия сегодня", было указано, что Д.Киселев и А.Кондрашов примут участие в мероприятии, но не было ясно, что это будет осуществлено посредством телемоста.