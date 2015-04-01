Бразильское телевидение жестоко разыграло пассажиров метро
18:30, 01 апреля 2015Курьёзы
8991
Развлекательное шоу «Программа Сильвио Сантоса» (Programa Silvio Santos) разыграло пассажиров метро, устроив для них «нашествие зомби».
скриншот видео
В первой части ролика (начинается со второй минуты) показан розыгрыш над женщиной, которая ехала одна в вагоне. Во время остановки гаснет свет, но не открываются двери. Когда освещение восстанавливается, женщина обнаруживает вокруг себя десятки зомби. Почти все они находятся за пределами вагона и ломятся в двери и окна, но в процессе розыгрыша один из актеров подползает к женщине и даже успевает дотронуться до нее, пишет Медуза со ссылкой на The Daily Mail.
Читайте такжеАмериканские исследователи выяснили, что зомби смогли бы захватить Нью-Йорк за деньЖертвами следующих розыгрышей стали уже группы из двух и трех девушек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter