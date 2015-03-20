Журналист сравнил пребывание российских военных на Чонгаре с нашествием орды (фото)

Журналист Роман Бочкала опубликовал фотографии с блокпоста "Чонгар". Он подчеркнул, что на кадрах - то, что "после себя оставили российские оккупанты".

Бочкала отметил, что 2-3 года назад на Чонгар все ехали за рыбой или останавливались по дороге в Крым.

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"И тут можно было отобедать в приличных кафе. Тут можно было заночевать в приличном отеле. И сходить в человеческий туалет. А теперь посмотрите во что превратили это место русские "братья"", - написал журналист.

"Воистину орда. Как после нашествия. Прошу заметить - боевых столкновений здесь не было. Это результат мирного нахождения россиян. Жалко Чонгар", - добавил Бочкала.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря президент Петр Порошенко сообщил, что Украина взяла под контроль Чонгарский полуостров.