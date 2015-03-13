Журналистка показала цены в донецких супермаркетах (фоторепортаж)

Судя по ценникам на полках, фотографии которых Ганжа выложила на своей странице в Facebook, жителям оккупированного Донецка и местным сторонникам России приходится платить за еду больше, чем жителям Киева, сообщает Новое время.

Так, банка сардин будет стоить жителю Донецка 42,49 грн, в то время как в киевских супермаркетах консервы аналогичного производителя продаются примерно по 27 грн.

Читайте такжеКрымчане жалуются на то, что их заставляют покупать лекарства упаковками

Капуста и свекла, которые в супермаркетах Донецка стоят 16,39 и 12,39 соответственно, в столице можно купить за 8 и 6 грн за килограмм.

Помидоры по 80 грн/кг, лимоны по 70 грн/кг и сладкий перец по 120 грн/кг – нынешние реалии супермаркетов оккупированного боевиками города.

Дороже, чем в столице, в донецких супермаркетах стоит и алкоголь: джин Beefeater за 239 грн (около 190 грн в Киеве), ром Captain Morgan Spiced Gold за 222 грн (170 грн).

Ранее УНИАН сообщал, что в Дебальцево после отхода украинских военных не прекращается массовое мародерство.