Порошенко: Чонгар полностью под контролем Украины

21:27, 26 декабря 2014
Политика
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Украина взяла под контроль Чонгарский полуостров.

Україна відновила контроль над Чонгаром / фото УНІАН

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем "Твиттере".

"Чонгар полностью под нашим контролем", - написал Петр Порошенко.

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Напомним, в начале декабря в Государственной пограничной службе сообщили о договоренности с российской стороной об отводе войск из временно оккупированных частей Херсонской области: полуострова Ад, Чонгар, а также села Стрелковое на Арабатской стрелке.

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