Порошенко: Чонгар полностью под контролем Украины
21:27, 26 декабря 2014Политика
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Украина взяла под контроль Чонгарский полуостров.
Украина возобновила контроль над Чонгаром / фото УНИАН
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем "Твиттере".
"Чонгар полностью под нашим контролем", - написал Петр Порошенко.
Чонгар полностью под нашим контролем. Слава Украине!
- Петр Порошенко (@poroshenko) December 26, 2014
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Напомним, в начале декабря в Государственной пограничной службе сообщили о договоренности с российской стороной об отводе войск из временно оккупированных частей Херсонской области: полуострова Ад, Чонгар, а также села Стрелковое на Арабатской стрелке.
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