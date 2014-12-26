Порошенко: Чонгар полностью под контролем Украины

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем "Твиттере".

"Чонгар полностью под нашим контролем", - написал Петр Порошенко.

Чонгар полностью под нашим контролем. Слава Украине! - Петр Порошенко (@poroshenko) December 26, 2014

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Напомним, в начале декабря в Государственной пограничной службе сообщили о договоренности с российской стороной об отводе войск из временно оккупированных частей Херсонской области: полуострова Ад, Чонгар, а также села Стрелковое на Арабатской стрелке.