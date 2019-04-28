"Страшко такое!": Лорак в толстовке и кепке разочаровала фанатов внешним видом (фото)

Певица надела джинсы, огромную черную толстовку и черную кепку.

Украинская певица Ани Лорак спровоцировала очередную волну критики в сети. Читайте такжеКаменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото Певица поделилась в Instagram снимком в спортивном образе. "С праздником!", - подписала снимок Лорак. Певица надела джинсы, огромную черную толстовку и черную кепку. В сети раскритиковали внешний вид певицы. "Страшко такое!", "У нее рот такой большой", - написали в сети.

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