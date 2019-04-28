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"Страшко такое!": Лорак в толстовке и кепке разочаровала фанатов внешним видом (фото)

18:31, 28 апреля 2019
Общество
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Instagram Ани Лорак

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Певица поделилась в Instagram снимком в спортивном образе.

"С праздником!", - подписала снимок Лорак.

Певица надела джинсы, огромную черную толстовку и черную кепку. В сети раскритиковали внешний вид певицы.

"Страшко такое!", "У нее рот такой большой", - написали в сети.

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Теги: #певица#Ани Лорак