"Страшко такое!": Лорак в толстовке и кепке разочаровала фанатов внешним видом (фото)
18:31, 28 апреля 2019Общество
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Певица надела джинсы, огромную черную толстовку и черную кепку.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак спровоцировала очередную волну критики в сети.
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Певица поделилась в Instagram снимком в спортивном образе.
"С праздником!", - подписала снимок Лорак.
Певица надела джинсы, огромную черную толстовку и черную кепку. В сети раскритиковали внешний вид певицы.
"Страшко такое!", "У нее рот такой большой", - написали в сети.
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