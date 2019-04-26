Фаршированные шампиньоны и острые помидоры: 5 оригинальных закусок к шашлыку (видео)

Рецепты быстрых закусок понадобятся во время весеннего пикника.

Майские праздники не обходятся без шашлыков. Если вы ломаете голову, чего бы еще интересненького приготовить на природе - держите 5 оригинальных рецептов закусок к мясу.

Закуска на чипсах

Мелко нарезаем 1 помидор, пучок укропа, на терке трем чеснок и сыр. Соединяем все с майонезом и накладываем на чипсы. Украшаем маслинами и наслаждаемся вкусом вместе с шашлыком.

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Фаршированные шампиньоны

Для основы этой закуски берем шампиньоны с большими шапочками. Для начинки измельчаем перец чили и перемешиваем с 150 г сливочного масла. Наполняем грибы и запекаем в фольге 15 минут.

Рулеты из лаваша

Измельчаем петрушку, вареные яйца и твердый сыр натираем на терке. Добавляем майонез, перемешиваем и смазываем смесью лаваш. Скручиваем в рулеты и обжариваем на огне.

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Закуска с селедкой

Варим в костре картошку «в мундирах», охлаждаем и нарезаем кольцами. Режем сельдь на небольшие кусочки, добавляем зелень, лук, масло и специи. Накладываем начинку на картошку с селедкой, - это прекрасно сочетается с шашлыками.

Острые помидоры

Нарезаем томаты дольками, добавляем измельченный укроп, немного сахара, соль, перец. Для остроты нарезаем 1 перец чили, выдавливаем чеснок и заливаем все маслом. Все тщательно перемешиваем, и быстрая закуска к мясу готова.