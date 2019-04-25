Спасенная от жестокого обращения хозяев лабрадориха стала на службу в полиции (видео)

Собаку научили искать взрывчатку и работать с детьми.

В Сумах лабрадор Майя, которую от голодной смерти спасла патрульная, сейчас помогает полицейским искать взрывчатку и обучать школьников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полицейскую собаку, который приезжает к детям на обучение, малышня очень любит, она с ними тоже очень приветливая, несмотря на пережитое. Два года назад она напоминала скелет обтянутый кожей. Собаку заморили голодом бывшие хозяева.

Тогда нынешняя владелица Юлия работала в патрульной полиции, вспоминает как экипаж вызвали неравнодушные горожане за жестокое обращение с животными. Из четырех собак, которых хозяева содержали на дворе – двое уже были мертвы. Майя – еще дышала.

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«Собака уже был отравленная потому, что очень давно не ела. И насколько я знаю, мне сказали соседи, что Майя съела дохлую кошку и из-за этого отравилась. Один лабрадор уже к тому моменту умер, такса умерла, остался мастиф и Майя моя», - вспоминает Юлия.

Майю – вылечили, откормили, сейчас она весит 35 килограммов и начали обучать в кинологическом центре. Она тщательно пронюхивает каждый ящик и находит тайник. Кинологи ею не нарадуются.

Майя специализируется на поиске взрывчатки и оружия. Пока что громких преступлений не раскрыла, но все впереди, считает ее владелица. Собака учится только 4 месяца и уже опережает опытных псов-экспертов кинологического центра. Юлия уверена, главное – это любовь к животному, она творит чудеса.