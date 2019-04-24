цей матеріал доступний українською

Голая экс-"виагра" завела сеть пикантным фото

13:30, 24 апреля 2019
Общество
1822 0
Снимок звезды завел сеть / фото instagram.com/kottova

Читайте такжеНадя Дорофеева покорила сеть своими ягодицами (фото)

Так, исполнительница предстала в кадре абсолютно голой, едва прикрыв пикантные части тела красным прозрачным халатом. Снимок она опубликовала в Instagram.

Многим поклонникам экс-"виагры" очень понравился ее откровенный снимок. Они даже не сочли ее фото пошлым: "Очень красиво", "Настоящая женская красота", "Приятно посмотреть".

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#ВИА Гра