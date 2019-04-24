Голая экс-"виагра" завела сеть пикантным фото
13:30, 24 апреля 2019Общество
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Исполнительница полностью оголилась в Instagram.
Снимок звезды завел сеть / фото instagram.com/kottova
Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова произвела фурор в сети снимком без одежды.
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Так, исполнительница предстала в кадре абсолютно голой, едва прикрыв пикантные части тела красным прозрачным халатом. Снимок она опубликовала в Instagram.
Многим поклонникам экс-"виагры" очень понравился ее откровенный снимок. Они даже не сочли ее фото пошлым: "Очень красиво", "Настоящая женская красота", "Приятно посмотреть".
Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.
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