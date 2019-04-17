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Каменских с приоткрытым ртом завела фанатов пикантным фото

13:14, 17 апреля 2019
Общество
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На нем Каменских позирует в белье. Рот девушки приоткрыт. Фотография певицы собрала более 20 тысяч лайков за час.

"Во взгляде больше секса, чем на фото с голой попойкакуким", "Огонь", "Нереально круто", - пишут пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских повергла в шок своих фанатов слишком откровенным образом.

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Теги: #Настя Каменских