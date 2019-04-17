Каменских с приоткрытым ртом завела фанатов пикантным фото

На фото Каменских позирует в белье. Рот девушки приоткрыт. Фотография певицы собрала более 20 тысяч лайков за час.

Украинская певица Настя Каменских показала яркий кадр в стиле клипа Peligroso. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем Каменских позирует в белье. Рот девушки приоткрыт. Фотография певицы собрала более 20 тысяч лайков за час.

"Во взгляде больше секса, чем на фото с голой попойкакуким", "Огонь", "Нереально круто", - пишут пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских повергла в шок своих фанатов слишком откровенным образом.