Алла Пугачева взорвала сеть дерзким образом (фото)

На обложке Примадонна появилась в молодежном образе.

В сети появилась обложка свежего выпуска российского журнала СтарХит, на которой предстала Алла Пугачева.

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Фото обложки глянца на своей странице в Instagram опубликовала журналистка Ольга Плетенева. "Внутри большой спецпроект: детали будущего концерта и банкета в честь 70-летия, карта любимых мест Аллы Борисовны, архивные редкие фото, рассказы коллег о том, какая она в разных амплуа: Алла-актриса, Алла-педагог, Алла-певица, Алла-ведущая и худрук радиостанции", - анонсировала она материал свежего номера журнала.

На обложке Примадонна появилась в дерзком молодежном образе: черной кепке, куртке-косухе и кофте в пайетки. Дополнила образ артистка макияжем в виде стрелок на глазах и прозрачного блеска на губах. В кадре певица улыбается и выглядит очень молодо.

"Молодая и красивая!", "Алла просто супер. Не перестаю восхищаться", "Вы умница, талантище", "Красотка Алла!", - пишут в комментариях под постом.

Ранее в сети появились кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. На них Примадонна предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос.