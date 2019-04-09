Алла Пугачева взорвала сеть дерзким образом (фото)
В сети появилась обложка свежего выпуска российского журнала СтарХит, на которой предстала Алла Пугачева.
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Фото обложки глянца на своей странице в Instagram опубликовала журналистка Ольга Плетенева. "Внутри большой спецпроект: детали будущего концерта и банкета в честь 70-летия, карта любимых мест Аллы Борисовны, архивные редкие фото, рассказы коллег о том, какая она в разных амплуа: Алла-актриса, Алла-педагог, Алла-певица, Алла-ведущая и худрук радиостанции", - анонсировала она материал свежего номера журнала.
На обложке Примадонна появилась в дерзком молодежном образе: черной кепке, куртке-косухе и кофте в пайетки. Дополнила образ артистка макияжем в виде стрелок на глазах и прозрачного блеска на губах. В кадре певица улыбается и выглядит очень молодо.
"Молодая и красивая!", "Алла просто супер. Не перестаю восхищаться", "Вы умница, талантище", "Красотка Алла!", - пишут в комментариях под постом.
Хотела бы сказать, что эта обложка добавила мне седых волос, но нет. Они в принципе пока отсутствуют🤘🏼 ⠀ Пугачеву люблю с детства, такой больше нет и вряд ли появится, поэтому делали номер реально с душой. Жаль не на все хватило времени, дедлайны, увы, никого не ждут😬 ⠀ Внутри большой спецпроект: детали будущего концерта и банкета в честь 70-летия, карта любимых мест Аллы Борисовны, архивные редкие фото, рассказы коллег о том, какая она в разных амплуа: Алла-актриса, Алла-педагог, Алла-певица, Алла-ведущая и худрук радиостанции... Плюс забавный материал с тезками Примадонны - как им живётся с такими громкими именем и фамилией😂Ну и много чего ещё! ⠀ Праздничный выпуск к юбилею Женщины, которая поёт, в продаже с сегодняшнего дня✊🏼
Ранее в сети появились кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. На них Примадонна предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос.