Тина Кароль очаровала сеть нежным фото

Исполнительница немного печально выглядит на фото.

Популярная украинская певица Тина Кароль покорила своих поклонников новым образом.

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На опубликованном в Instagram фото артистка предстала в нежно-голубом платье с кружевом, сидя в сером кресле. Дополнила образ поп-звезда макияжем с красной помадой на губах.

Волосы исполнительницы накручены локонами, а взгляд опущен вниз. Отметим, что Тина Кароль имеет немного печальный вид.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.