цей матеріал доступний українською

Тина Кароль очаровала сеть нежным фото

14:38, 02 апреля 2019
Общество
256 0
Новый образ Тины Кароль покорил сеть / фото instagram.com/tina_karol

Читайте такжеНастя Каменских "взорвала" сеть сексуальным фото: оголила грудь и ножки

На опубликованном в Instagram фото артистка предстала в нежно-голубом платье с кружевом, сидя в сером кресле. Дополнила образ поп-звезда макияжем с красной помадой на губах.

Волосы исполнительницы накручены локонами, а взгляд опущен вниз. Отметим, что Тина Кароль имеет немного печальный вид.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль