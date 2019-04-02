Тина Кароль очаровала сеть нежным фото
14:38, 02 апреля 2019Общество
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Исполнительница немного печально выглядит на фото.
Новый образ Тины Кароль покорил сеть / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль покорила своих поклонников новым образом.
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На опубликованном в Instagram фото артистка предстала в нежно-голубом платье с кружевом, сидя в сером кресле. Дополнила образ поп-звезда макияжем с красной помадой на губах.
Волосы исполнительницы накручены локонами, а взгляд опущен вниз. Отметим, что Тина Кароль имеет немного печальный вид.
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