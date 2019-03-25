Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

Лилия и ее возлюбленный Игорь Дубинский побывали на церемонии награждения премии "Человек года".

Украинская гимнастика Лилия Подкопаева готовится к пополнению в семье. 40-летняя гимнастка в третий раз станет мамой.

Об этом сообщается на странице программы "Светская жизнь" в Instagram. Катя Осадчая встретила спортсменку и ее избранника, бизнесмена Игоря Дубинского на светском мероприятии в Киеве.

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Лилия и Игорь (бывший киевлянин) побывали на церемонии награждения премии "Человек года". Гимнастка вручила премию в номинации "Спортсмен года" Александру Усику.

Возлюбленный Подкопаевой уже больше 25 лет живет в Атланте (США). Звезда спорта воспитывает двоих детей - приемного сына Вадима и дочь Каролину (брак с Тимофеем Нагорным).

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