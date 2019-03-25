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Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

13:04, 25 марта 2019
Общество
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Возлюбленный Подкопаевой уже больше 25 лет живет в Атланте / Instagram "Светская жизнь"

Об этом сообщается на странице программы "Светская жизнь" в Instagram. Катя Осадчая встретила спортсменку и ее избранника, бизнесмена Игоря Дубинского на светском мероприятии в Киеве.

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Лилия и Игорь (бывший киевлянин) побывали на церемонии награждения премии "Человек года". Гимнастка вручила премию в номинации "Спортсмен года" Александру Усику.

Возлюбленный Подкопаевой уже больше 25 лет живет в Атланте (США). Звезда спорта воспитывает двоих детей - приемного сына Вадима и дочь Каролину (брак с Тимофеем Нагорным).

Как сообщал УНИАН, Снежана Бабкина продемонстрировала беременный живот на красной дорожке премии YUNA.

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Теги: #Лилия Подкопаева#гимнастка