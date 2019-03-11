Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
15:30, 11 марта 2019Общество
595 0
Многие подписчики отметили, что артистка очень грустная на фото.
Исполнительница умилила сеть новым фото / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак высказалась о любви на своей странице в Instagram.
Читайте такжеАни Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)
"Любовью служите друг другу", - написала артистка и выложила свое черно-белое фото. На портретном снимке "дива" позирует, сложив ладони у виска. Многие подписчики отметили, что она получилась очень грустной на фото.
Как сообщалось, 21 января 2019 года певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по делу проходило в Шевченковском районном суде и длилось максимум 15 минут. Адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter