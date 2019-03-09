Чтения стихов и минута молчания: в Днепре почтили память Тараса Шевченко (фото)

У памятника молодому Тарасу Шевченко собралось около 500 человек.

В Днепре провели торжественное мероприятие по случаю 205-й годовщины со дня рождения Кобзаря.

Читайте такжеВ Украине сегодня отмечают День рождения Тараса Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра. У памятника молодому Тарасу Шевченко собралось около 500 человек, среди которых представители городской и областной власти, правоохранительных органов, духовенства, дети и неравнодушные жители города.

Вначале дети прочитали стихи Кобзаря. После этого все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отстаивал независимость нашего государства в разное время. К монументу возложили цветы.

"Творчество Тараса Григорьевича Шевченко отвечает на главный вопрос для нашего народа - кто мы? Это важно потому, что все время нам говорили о том, что украинской нации не существует. Шевченко - символ украинского самосознания. Поэтому каждый год мы отдаем дань уважения Тарасу Григорьевичу как символу украинской нации", - отметил заместитель мэра Александр Шикуленко.