Чтения стихов и минута молчания: в Днепре почтили память Тараса Шевченко (фото)
В Днепре провели торжественное мероприятие по случаю 205-й годовщины со дня рождения Кобзаря.
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Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра. У памятника молодому Тарасу Шевченко собралось около 500 человек, среди которых представители городской и областной власти, правоохранительных органов, духовенства, дети и неравнодушные жители города.
Вначале дети прочитали стихи Кобзаря. После этого все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отстаивал независимость нашего государства в разное время. К монументу возложили цветы.
"Творчество Тараса Григорьевича Шевченко отвечает на главный вопрос для нашего народа - кто мы? Это важно потому, что все время нам говорили о том, что украинской нации не существует. Шевченко - символ украинского самосознания. Поэтому каждый год мы отдаем дань уважения Тарасу Григорьевичу как символу украинской нации", - отметил заместитель мэра Александр Шикуленко.