Леся Никитюк и MARUV устроили танцы в полотенцах на голое тело (фото, видео)

Девушки станцевали под трек MARUV Siren Song.

Телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит свое свободное время.

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В сети появилось видео, как она развлекается с победительницей нацотбора на Евровидение 2019, певицей MARUV.

В stories в Instagram ведущая запостила несколько роликов, где появляется вместе с MARUV в полотенцах на голое тело. Известные девушки станцевали под трек певицы Siren Song.

Как сообщал УНИАН, Никитюк во время отпуска на Мальдивах хвасталась фигурой в разных купальниках, которых, по ее словам, она взяла с собой аж пятьдесят шесть.