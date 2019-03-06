Леся Никитюк и MARUV устроили танцы в полотенцах на голое тело (фото, видео)
10:28, 06 марта 2019Общество
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Девушки станцевали под трек MARUV Siren Song.
Телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит свое свободное время.
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В сети появилось видео, как она развлекается с победительницей нацотбора на Евровидение 2019, певицей MARUV.
В stories в Instagram ведущая запостила несколько роликов, где появляется вместе с MARUV в полотенцах на голое тело. Известные девушки станцевали под трек певицы Siren Song.
Скриншот
Как сообщал УНИАН, Никитюк во время отпуска на Мальдивах хвасталась фигурой в разных купальниках, которых, по ее словам, она взяла с собой аж пятьдесят шесть.
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