"Всегда расслабляли булки": известный ведущий назвал виновных в том, что Украина не едет на Евровидение

По мнению ведущего, в ситуации вокруг "Евровидения 2019" виновны все стороны.

27 февраля стало известно, что Украина не едет на "Евровидение 2019". Об этом официально заявили члены правления НОТУ.

Читайте такжеВ "Общественном" объяснили, как скандальные Anna-Maria попали на Нацотбор Евровидения

Тимур Мирошниченко, который являлся ведущим "Евровидения 2017", когда конкурс проходил в Украине, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

На своей странице в Instagram Тимур Мирошниченко не только рассмотрел все стороны конфликта, но и назвал виновных в том, что Украина не едет на "Евровидение" в 2019 году.

"Четыре года назад руководство тогда еще не Общественного, а государственного телевидения (в персональном составе частично одни и те же люди) делегировало право проводить Нацотбор коммерческому каналу. Причина проста - отсутствие средств на организацию. С тех пор же на период отбора на Первом всегда "расслабляли булки", ведь и так все сделает СТБ. Последние этим прекрасно пользовались: делали себе шоу, отбирали по собственным видению и желанию участников, получали высокие рейтинги и собирали все соответствующие "сливки". Так было бы и в этом году, если бы финал отбора не превратили в политическое шоу с музыкальными паузами", - пишет Мирошниченко.

Кроме того, Тимур Мирошниченко высказал свое мнение относительно скандального договора НОТУ, который отказалась подписать победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV.

"По сравнению со стандартным контрактом, который подписывали все представители Украины (и не только, по сути, это типичный договор для любой страны), добавилось только два момента: отказ от концертов в РФ и штрафные санкции. Искренне удивлен, что второго пункта не было раньше. Потому что любой юрист вам скажет, что договор без финансовой ответственности не дороже бумаги", – утверждает телеведущий.

По мнению Мирошниченко, в том, что Украина не едет на "Евровидение 2019", виновны:

НОТУ, потому что отдала отбор коммерческому каналу, минимизировала свое участие в Нацотборе, изменила правила игры перед финальным свистком;

СТБ, потому что превратил музыкальное шоу в политическое;

MARUV, потому что собственные интересы поставила выше, нежели национальные (отказавшись от подписания договора, так и случилось);

Мы с вами – своими постами в соцсетях/хейтерством/завышенной или отсутствующей гражданской позицией/политизированием любых процессов и т.д.

Как сообщал УНИАН, ранее в EBU прокомментировали отказ Украины от участия в "Евровидении 2019".