"Всегда расслабляли булки": известный ведущий назвал виновных в том, что Украина не едет на Евровидение
27 февраля стало известно, что Украина не едет на "Евровидение 2019". Об этом официально заявили члены правления НОТУ.
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Тимур Мирошниченко, который являлся ведущим "Евровидения 2017", когда конкурс проходил в Украине, прокомментировал сложившуюся ситуацию.
На своей странице в Instagram Тимур Мирошниченко не только рассмотрел все стороны конфликта, но и назвал виновных в том, что Украина не едет на "Евровидение" в 2019 году.
"Четыре года назад руководство тогда еще не Общественного, а государственного телевидения (в персональном составе частично одни и те же люди) делегировало право проводить Нацотбор коммерческому каналу. Причина проста - отсутствие средств на организацию. С тех пор же на период отбора на Первом всегда "расслабляли булки", ведь и так все сделает СТБ. Последние этим прекрасно пользовались: делали себе шоу, отбирали по собственным видению и желанию участников, получали высокие рейтинги и собирали все соответствующие "сливки". Так было бы и в этом году, если бы финал отбора не превратили в политическое шоу с музыкальными паузами", - пишет Мирошниченко.
Кроме того, Тимур Мирошниченко высказал свое мнение относительно скандального договора НОТУ, который отказалась подписать победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV.
"По сравнению со стандартным контрактом, который подписывали все представители Украины (и не только, по сути, это типичный договор для любой страны), добавилось только два момента: отказ от концертов в РФ и штрафные санкции. Искренне удивлен, что второго пункта не было раньше. Потому что любой юрист вам скажет, что договор без финансовой ответственности не дороже бумаги", – утверждает телеведущий.
ЄВРОБАЧЕННЯ. ЩО СТАЛОСЯ, ХТО ВИНЕН І ЩО РОБИТИ ДАЛІ Не хотів нічого писати. І так уже всі експерти висловили свої думки щодо цього питання. І здебільшого ті, хто «Євробачення» в очі не бачив. Але після рішення НСТУ взагалі відмовитися від участі цього року, вирішив спробувати розкласти все по поличках. Буде дуже-дуже #longread 1️⃣ ПЕРЕДІСТОРІЯ Чотири роки тому керівництво тоді ще не Суспільного, а державного телебачення (в персональному складі частково одні й ті самі люди) делегувало право проводити Нацвідбір комерційному каналу. Причина була проста - відсутність коштів на організацію. Відтоді ж на період відбору на Першому завжди «розслабляли булки», бо й так усе зробить СТБ. Останні цим чудово користувалися: робили собі шоу, відбирали за власним баченням і бажанням учасників, здобували високі рейтинги і збирали всі відповідні «вершки». Так було б і цього року, якби фінал відбору не перетворили на політичне шоу з музичними паузами. 2️⃣ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Комерційний канал женеться в першу чергу за показниками. Моральна ж сторона процесу цікава тільки Суспільному. І питати за результат і за «якщо щось піде не так» будуть саме із Суспільного. 3️⃣ ТЕНДЕНЦІЯ Щороку на Нацвідборі виступають артисти, які регулярно гастролюють в РФ. Хтось каже, що це нормально, їхній, вибір, хтось - обурюється. Момент тонкий: законом і регламентом відбору не заборонено, моральна сторона - справа особиста. 4️⃣ ЩО СТАЛОСЯ Арбітр (НСТУ) вносить корективи до правил гри прямо перед фінальним свистком. Гравець (Марув) вирішує на ці правила не пристати. Спочатку виглядає це абсолютно логічним. А от коли емоції трохи вщухли, то виникло враження, що гравця або змусили це зробити, або гравець вирішив набити собі балів. Бо особливих передумов не підписувати договір не було. Читай далі. 5️⃣ УГОДА Порівняно зі стандартним контрактом, який підписували всі представники України (і не тільки, по суті це типовий договір для будь-якої країни), додалося лише два моменти: відмова від концертів у РФ та штрафні санкції. Щиро здивований, що другого пункту не було раніше. Бо будь-який юрист вам скаже, що договір без фінансової відповідальності не дорожчий за папір. (продовження -> в каруселі 👀)
По мнению Мирошниченко, в том, что Украина не едет на "Евровидение 2019", виновны:
НОТУ, потому что отдала отбор коммерческому каналу, минимизировала свое участие в Нацотборе, изменила правила игры перед финальным свистком;
СТБ, потому что превратил музыкальное шоу в политическое;
MARUV, потому что собственные интересы поставила выше, нежели национальные (отказавшись от подписания договора, так и случилось);
Мы с вами – своими постами в соцсетях/хейтерством/завышенной или отсутствующей гражданской позицией/политизированием любых процессов и т.д.
Как сообщал УНИАН, ранее в EBU прокомментировали отказ Украины от участия в "Евровидении 2019".