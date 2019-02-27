Леся Никитюк оголила бедра на фото
13:58, 27 февраля 2019Общество
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Ведущая завела сеть новым снимком в Instagram.
Скандальная участница "Танцев со звездами" удивила новым образом / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая, самая скандальная участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк похвасталась отдыхом в Буковеле и своей фигурой.
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На своей странице в Instagram она запостила фото, на котором изображена в белоснежном боди, обнажив ножки и бедра. Свой образ Никитюк дополнила ярко-розовой шапкой.
"Леся, ты супер", "Какие ножки", "Шикарно", "Секси", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее УНИАН сообщал, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует на вечернем пляже в коротком платье за 750 гривень, подчеркивающем соблазнительные ножки, и с плетеной сумочкой.
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