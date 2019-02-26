Что ждет каждый знак Зодиака в марте 2019 - прогноз астрологов

В марте может произойти много интересных событий, говорят астрологи.

Астрологи отмечают, что в марте планеты будут очень активными. Это приведет к резким изменениям на всех жизненных фронтах.

Большинству знаков Зодиака не нужно будет беспокоиться о проблемах, потому что они либо решатся быстро, либо научат вас чему-то полезному, говорится в прогнозе астрологов на март, который передает SlovoFraza.

Овен

Овнам март принесет очень много положительных эмоций. Это будет прекрасное время для любых дел. Стоит обратить внимание на три важных периода: с 13 по 16 число, с 21 по 31 марта. С 13 по 16 число планеты и звезды будут наиболее созидательными. В эти четыре дня можно смело браться за важные дела, знакомиться с людьми, начинать или завершать отношения, менять работу или отправляться в дальние путешествия. Конец месяца начиная с 21 числа будет крайне насыщенным и в эмоциональном плане.

Усталость не скажется на общем настроении. Астрологи советуют Овнам искать свое истинное предназначение в жизни. Очень важный день — 31 марта. В последний день месяца может произойти что-то очень интересное и приятное, так что не стоит упускать ничего из виду.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют сохранять чувство юмора и позитивное отношение ко всему, что происходит. Начнется месяц с небольших запинок и мелких проблем, но потом вплоть до 16 числа энергетика планет и звезд будет максимально созидательной и гармоничной. Затем последует период стабильности, подходящий для покупок, работы, романтики и спокойного времяпрепровождения. Повысить активность астрологи советуют с 26 марта. Тельцы, которые пойдут вперед, добиваясь своего, получат от жизни истинное удовольствие.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют очистить энергетику от негатива. Это поможет избавиться от проблем и неудач, ведь март для Близнецов станет крайне непредсказуемым месяцем. В целом звезды и планеты будут слабыми и безучастными, но в некоторые дни их энергетика будет взлетать до небес, а потом вновь снижаться до минимума. В таких условиях будет сложно сосредоточиться на работе или на амурной сфере жизни. Придется постоянно бороться со страхами и комплексами. С 12 по 19 число стоит опасаться негативных эмоций, конфликтов, ссор и пустых обещаний. Возможно, активизируются враги Близнецов, которые захотят лишить представителей этого Знака успеха, забрав все лавры себе. Придется побороться за место под солнцем.

Рак

В целом планеты и звезды будут позитивно влиять на жизнь Раков и на их настроение. До 16 числа необходимо разобраться со всеми насущными и самыми сложными проблемами. Во второй половине месяца представителям этого Знака астрологи советуют снизить активность и избегать авантюр и рисков. Ракам понадобится здравый смысл и предельная осторожность. Начало весны для представителей этого Знака будет источником новых возможностей, новых эмоций. В конце марта, напротив, возможен наплыв негатива и потеря веры в себя. Понадобится помощь близких, друзей и второй половинки. Больше времени нужно будет проводить в окружении приятных людей. Желательно почаще заниматься делами, которые вдохновляют.

Лев

Первый весенний месяц подходит для поисков вдохновения, для новых знакомств, важных покупок. Энергетика Львов потребует защиты не только с 24 марта, когда планеты резко поменяют свое настроение. Защита потребуется и в крайне благоприятное время до 24 числа, потому что успех всегда привлекает недоброжелателей. Львам повезет в любви и делах. Интеллектуальные способности Львов резко возрастут, сообразительность будет на высоте, равно как и чувство юмора, интуиция. Всё это поможет Львам стать особенно привлекательными для противоположного пола. Все, кто уже находится в отношениях, могут столкнуться с ревностью второй половинки.

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Дева

Девам стоит побеспокоиться о своем авторитете. В глазах друзей, близких и коллег нужно выглядеть как можно лучше, чтобы у них не было повода для критики. По-настоящему удачными днями месяца можно назвать лишь период с 28 по 31 число. В это время может произойти много благоприятных событий в любви, в сфере финансов и на работе. В самом начале весны придется бороться с усталостью, постоянными перепадами настроения и желанием бросить всё и укрыться от неприятностей в полном уединении.

Весы

Последние два дня марта — самые опасные для представителей этого знака Зодиака. А вот начало весны станет для Весов очень символичным временем, в которое может происходить много интересных событий. Весам нужно будет научиться доверять внутреннему голосу, который не раз спасет их от фиаско в любви, в финансовых делах и на работе. Это очень продуктивное время для поиска второй половинки. В марте астрологи отмечают тенденцию к избавлению от стереотипного мышления, ревности, жадности. Весы смогут стать лучше и заметят это сами.

Скорпион

У Скорпионов все самое хорошее ожидается ближе к 31 марта — в этот день произойдет энергетический всплеск. В целом месяц будет непростым, но это не значит, что достижение успеха станет невозможным. Это лишь говорит о том, что придется столкнуться с трудностями, которые легко победить при помощи веры в себя. Окружение тоже играет важную роль, поэтому необходимо поменьше общаться с негативными людьми.

Стрелец

В марте у Стрельцов могут появиться новые увлечения и интересы. Астрологи советуют наблюдать за окружающим миром и не бояться делать выводы. Стрельцы почувствуют спокойствие и стабильность, но ждать от людей какой-то помощи не стоит. Каждый захочет получить свое в марте, поэтому Стрельцы могут в ком-то разочароваться. Не стоит преждевременно делать выводы и прерывать отношения дружеского или любовного характера при малейших обидах.

Козерог

Подозрения и упреки могут привести к серьезным проблемам в любви или на работе. На почве ревности и злости Козероги могут выходить из себя, настраивать против себя целые группы людей. Если избежать этого не получится, то нужно будет хотя бы не показывать этих чувств. В таком случае жизнь Козерогов пойдет по вполне благоприятному пути. Многие позитивные изменения будут происходить незаметно.

Водолей

Водолеям стоит сфокусировать свое внимание на домашней обстановке. В самом начале месяца им стоит выбросить лишний хлам из дома. Необходимо пересмотреть и свой круг общения. Дома будет проще принимать важные решения, работать, отдыхать. Спокойствие и домашняя обстановка — то, что понадобится Водолеям больше всего. Активный отдых также может быть полезен.

Рыбы

Рыбам повезет в первой половине месяца, в самом начале весны. В это время возрастет энергетический потенциал, а также их психологическая и физическая выносливость. Им будет проще начинать важные дела, а также делать уверенные шаги в любовной сфере. Планеты на их стороне, поэтому можно рисковать и менять обстановку вокруг себя. Ближе к середине месяца нужно поставить перед собой новые посильные задачи. Это откроет финансовые потоки и поможет Рыбам продолжить череду финансовых побед. Успех на работе и в бизнесе обеспечен всем, кто определился со своими целями.