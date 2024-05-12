Блогерша ответила, можно ли было спасти их брак.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала, как поделила имущество после развода с экс-супругом - ведущим Никитой Добрыниным. Звезда Instagram также ответила, был ли шанс спасти их брак.

Даша Квиткова призналась, что после развода они пытались поделить все поровну. Следовательно, звездные супруги распределили машины, квартиру и дом. Последний достался блогерше, но она планирует его продать и приобрести за эти средства квартиру общему сыну Льву:

Мы поделили все поровну. Дом остался мне, а квартира осталась его. Мы поделили машины. Когда дом продастся, все средства пойдут мне, но у нас есть договоренность с Никитой, на которую мы пошли оба, что как только я продаю дом, я покупаю квартиру Льву. Это будет собственность нашего сына.

Квиткова также честно ответила, могли ли они с Никитой сохранить брак. Как объяснила звезда, последнее время их отношения держались на любви, но это не спало брак.

"Я думаю, что наши отношения держались на любви, но иногда ее недостаточно. Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в определенный момент поняла, что я больше не могу и не хочу", - поделилась Даша.

К слову, звездная пара познакомилась в 2019 году на шоу "Холостяк". Тогда блогерша победила и влюбленные стали, едва ли не единственными, кто построил отношения вне проекта. Уже через год Даша и Никита поженились, а в 2012 году у них родился сын Лев. Однако позже стало известно, что супруги разводятся и делят имущество.

Напомним, ранее Даша Квиткова резко отреагировала на заявление экс-супруга о причине их развода.

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