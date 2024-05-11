Он говорит, что не имеет брони от мобилизации.

Украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко, который известен по фильмам "Киборги", "Клан ювелиров", "Свингеры" и другим работам, рассказал, готов ли пойти на фронт.

47-летний мужчина подчеркнул, что не понимает тех, кто боится идти воевать, ведь эти эмоции все равно не помогут победить врага.

"Я не боюсь, а чего бояться? Мы могли бояться все, что москали нападут - этот страх что-то нам дал? Они же напали все равно. Если тебя заберут в армию, на войну - этот страх тебе что-то даст? Если придет ко мне очередь - значит придет очередь, что тут сделаешь?" - сказал Вячеслав в интервью YouTube-проекту "Наодинці".

Довженко отметил, что не имеет брони от театра и даже не знает, как ее делать. Поэтому продолжает работать и помогать воинам в тылу.

"Я совершенно не знаю о броне о ком, где, кого, что - это относится к мелкой политике, чего мне интересоваться? Возможно, кто-то кого-то где-то бронирует. Но у нас тоже есть ресурсы, которые заканчиваются. У нас актер Вася Кухарский, царство небесное, ушел с первых дней практически и на сегодняшний день это потеря для театра. Вот сейчас ушли актеры Костя Темляк и Юра Фелипенко - это большая потеря для репертуара, огромная просто. И чем мы будем это... Не понимаю, как дальше существовать, ведь зритель сейчас в театр приходит", - добавил актер.

Напомним, недавно певца Дмитрия Монатика в центре Киева остановили ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: